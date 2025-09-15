Главные новости за 15 сентября. Кавказ

Владикавказ сэкономит 5 млн на разработке генерального плана. Нижегородская компания НИИ «Земля и Город» выиграла конкурс на создание нового генерального плана города, предложив цену 5 млн руб. вместо изначальных 10 млн руб.

На Эльбрусе канатную дорогу на станции «Мир» закрыли до завершения следственных мероприятий. Из эксплуатации также вывели маятниковую канатную дорогу 1970 года постройки.

Четвертый кассационный суд изменил приговор трем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Суд указал, что статья, по которой виновные были осуждены, уже включает признак группового участия в преступлении, а дополнительный учет данного факта в качестве отягчающего обстоятельства является незаконным и нарушает принцип справедливости. Инстанция сократила срок наказания каждому на полгода.

В Ставропольском крае 47 ветеранов и участников специальной военной операции получат мандаты по итогам муниципальных выборов. За 12-14 сентября свой голос отдали более 640 тыс. жителей.

Объем закупок техники в лизинг аграриями Ставропольского края сократился на 64% с начала 2025 года. С января по август было приобретено 199 единиц техники и оборудования, включая 41 трактор и пять комбайнов.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии начнется строительство Верхнебаксанской гидроэлектростанции мощностью около 24,5 МВт. Объект возведут на реке Адыр-Су, для которой характерен значительный перепад высот, что обеспечит напор воды на турбины более 400 м. Это станет вторым по величине напором среди российских ГЭС после Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии (609 м).

Аграрии Ставропольского края завершили уборку пропашных культур на площади 153 тыс. га. Подсолнечник собрали с площади 129 тыс. га. Урожай сахарной свеклы убрали с 16 тыс. га, кукурузы — с 8 тыс. га.