Канатную дорогу на Эльбрусе закрыли до окончания следствия
На Эльбрусе канатную дорогу на станции «Мир» закрыли до завершения следственных мероприятий. Из эксплуатации также вывели маятниковую канатную дорогу 1970 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов Кабардино-Балкарии.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Гондольную канатную дорогу готовят к зимнему сезону. Оперативный подъем на гору Эльбрус в настоящее время ограничили для всех, включая туристов, альпинистов и сотрудников МЧС.
«С учетом сложившихся обстоятельств просим воздержаться от прохождения по туристическим маршрутам на Эльбрус до окончания регламентных работ на гондольной канатной дороге (24 сентября)»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что все остальные возможности для отдыха в Приэльбрусье доступны без ограничений. Объекты туристско-рекреационного комплекса функционируют в штатном режиме и принимают гостей. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате обрыва канатной дороге на Эльбрусе погибли трое человек.