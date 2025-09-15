На Ставрополье объем закупок техники в лизинг сократился на 64%

Объем закупок техники в лизин аграриями Ставропольского края сократился на 64% с начала 2025 года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росагролизинг».

С января по август было приобретено 199 единиц техники и оборудования, включая 41 трактор и пять комбайнов.

При этом, как отметили в компании, в июле план продаж был превышен на 33,4%, а августовские результаты оказались выше 100%. Динамика указывает на продолжение роста в сентябре. За последние два месяца объем техники в заявках увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство заказов на технику будет выполнено в сентябре-октябре 2025 года.

Наталья Белоштейн