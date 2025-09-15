В КБР построят гидроэлектростанцию с рекордным напором напором в России

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии начнется строительство Верхнебаксанской гидроэлектростанции мощностью около 24,5 МВт, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Проект реализует ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии», дочерняя структура ПАО «Русгидро». Объект возведут на реке Адыр-Су, для которой характерен значительный перепад высот, что обеспечит напор воды на турбины более 400 м. Это станет вторым по величине напором среди российских ГЭС после Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии (609 м).

Годовая выработка Верхнебаксанской ГЭС составит около 90-100 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии, что позволит существенно укрепить энергоснабжение региона. В частности, станция поддержит работу туристических комплексов и промышленных предприятий в Приэльбрусье.

Кабардино-Балкария сегодня испытывает значительный дефицит электроэнергии: собственные генерационные мощности обеспечивают всего 27-30% от потребностей региона. Проект Верхнебаксанской ГЭС, оцененный в 7,5 млрд руб., входит в число приоритетных инвестиционных проектов республики и призван способствовать ее энергетической независимости.

Строительство запланировано на 2026-2028 годы. В настоящий момент проект проходит экологическую экспертизу федерального уровня, учитывая, что ГЭС будет расположена в пределах национального парка «Приэльбрусье».

Станислав Маслаков