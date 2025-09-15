Суд смягчил приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Четвертый кассационный суд изменил приговор трем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд рассмотрел жалобы адвокатов троих осужденных, дело которых было рассмотрено Армавирским городским судом Краснодарского края. Из материалов следует, что 29 октября 2023 года Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов и Рабадан Раджабов на почве религиозной ненависти и вражды, ожидая прибытие борта из Тель-Авива в числе полуторатысячной толпы, учинили погром в международном аэропорту «Махачкала». В результате действий участников беспорядков пострадали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и многомиллионное имущество аэропорта.

Подсудимые, которые отрицали свою вину, были признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Кроме того, Рабадан Раджабов дополнительно был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применении насилия к представителю власти). Суд назначил наказание Рабадану Раджабову в виде девяти лет лишения свободы, Магомеду Омарасхабову – 6,5 лет, а Салику Рамазанову – шесть лет и четыре месяца. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Четвертый кассационный суд указал, что статья, по которой виновные были осуждены, уже включает признак группового участия в преступлении, а дополнительный учет данного факта в качестве отягчающего обстоятельства является незаконным и нарушает принцип справедливости. Инстанция сократила срок наказания каждому на полгода. В остальном приговор оставлен без изменения.

Константин Соловьев