На Ставрополье собрали урожай пропашных культур с 153 тысяч га

Аграрии Ставропольского края завершили уборку пропашных культур на площади 153 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края, Администрация Краснодарского края

По информации ведомства, подсолнечник собрали с площади 129 тыс. га. Урожай сахарной свеклы убрали с 16 тыс. га, кукурузы — с 8 тыс. га.

«Сельхозпредприятия края получают государственную поддержку в виде субсидий и грантов. В текущем году финансирование аграриев, включая средства из краевой казны, составляет 6,5 млрд руб. Из этой суммы 4,2 млрд руб. уже направлены получателям. По поручению губернатора Владимира Владимирова данное направление курирует министерство сельского хозяйства региона»,— пояснили в ведомстве.

Параллельно аграрии занимаются подготовкой почвы к севу.

Валентина Любашенко