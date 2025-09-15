Генплан Владикавказа подешевел вдвое

Нижегородская компания НИИ «Земля и Город» выиграла конкурс на создание нового генерального плана Владикавказа, предложив цену 5 млн рублей вместо изначальных 10 млн. руб., сообщается на портале «Госзакупки».

Из пяти участников торгов нижегородская организация предложила наиболее выгодную цену — 5 млн руб. Изначально контракт оценивался в 10 млн руб., однако в ходе конкурентных процедур стоимость сократилась вдвое. Новый генеральный план будет действовать 10-15 лет. Для сравнения: предыдущий документ обошелся городскому бюджету в 60 млн руб.

Согласно данным Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» от 2010 года, суммарный бюджет на полный цикл разработки генплана города с населением около 300 тыс. человек должен составлять порядка 150–180 млн руб.

Это связано с объемом технических, проектных и аналитических работ, необходимых для создания комплексного и актуального стратегического документа. Ранее только корректировка генплана сопоставимого по населению города Владимира (около 350 тыс. человек) обошлась бюджету в 8 миллионов рублей.

Стоимость указанных объемов работ отражает комплекс этапов, включая анализ существующей ситуации, создание концепций развития, детальный мастер-план городской территории, а также проработку инженерных систем и организацию городской среды.

Станислав Маслаков