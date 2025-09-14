Более 90% участников ДЭГ проголосовали на выборах главы Свердловской области

Свыше 90% избирателей от общего числа зарегистрированных в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поддержали кандидатов в губернаторы Свердловской области за 53 час выдачи бюллетеней в онлайн-формате, следует из информации на портале наблюдения за ДЭГ. На момент публикации свой голос отдали 233 804 свердловчан из 259 604 заявившихся на ДЭГ.

С учетом уральцев, которые поддержали кандидатов очно на участках, за два дня выборов проголосовали 1 021 666 человек из 3 317 153 избирателей (явка — 31,04%). Наибольший интерес к претендентам проявили в Волчанске (60%), Свободном (55,52%) и Камышловском районе (53,59%), наименьший — в Первоуральске (20,12%), Арамили (20,18%) и Березовском (22,54%). По данным избиркома на 12:00 14 сентября, явка избирателей на выборах возросла до 33,53%.

Голосование за кандидатов в губернаторы началось 12 сентября в 8:00. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 467 избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ, опередив Ростовскую область (258,1 тыс.) и Чувашию (198,7 тыс.). Члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчет голосов 14 сентября в 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Подробнее о досрочных выборах главы Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Выборы губернатора с элементами фейков».

Василий Алексеев