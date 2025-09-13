Свыше 1 млн уральцев проголосовали на выборах губернатора Свердловской области

Кандидатов в губернаторы Свердловской области за два дня голосования поддержали 1 021 666 человек (31,04% от общего числа избирателей) в очном и онлайн форматах, следует из данных избиркома на 20:00. Наибольший интерес к претендентам уральцы проявили в Волчанске (60%), Свободном (55,52%), Камышловском районе (53,59%), Пелыме (53,34%), Таборах (48,52%) и Туринской Слободе (44,56%), наименьший — в Первоуральске (20,12%), Арамили (20,18%), Березовском (22,54%), Полевском (23,23%), Краснотурьинске (23,93%) и Сысерти (24,46%). Явка в Екатеринбурге составила 25,06%.

По информации избиркома, поддержать кандидатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из 3,3 млн избирателей в области решили 225 045 свердловчан, принять участие выборах очно — 796 621 уральцев. Днем ранее, 12 сентября, бюллетени в бумажном и электронном виде получили 716 тыс. человек (явка составила 21,77%). Тогда наибольший интерес к претендентам проявили в Свободном (42,66%), Камышловском районе (40,73%) и Волчанске (37,07%), наименьший — в Арамили (11,15%), Первоуральске (11,63%) и Полевском (13,11%).

Голосование за кандидатов в губернаторы началось 12 сентября в 8:00. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 467 избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ (259 604). Голосование проходит в три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев