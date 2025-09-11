Выборы губернатора с элементами фейков

В Свердловской области в пятницу, 12 сентября, начнется трехдневное голосование на досрочных выборах губернатора. За период избирательной кампании в регионе распространялись дипфейки, а сайты кандидатов подвергались DDoS-атакам. Силовые структуры призвали избирателей делать свой выбор без зеленки и «коктейлей Молотова».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Печать избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной 26 марта в связи с отставкой по собственному желанию Евгения Куйвашева. Врио губернатора был назначен Денис Паслер, ранее руководивший Оренбургской областью.

Досрочные выборы будут проходить с 12 по 14 сентября. В Свердловской области будут открыты 2 467 избирательных участков, в том числе 36 временных. Кроме того, предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным свердловского облизбиркома, заявки на голосование с помощью ДЭГ подали более 235 тыс. избирателей (7,6% от общего числа).

За день до голосования, 11 сентября, начал работу Центр общественного наблюдения (ЦОН): он будет обрабатывать видеотрансляции с мест голосования по всему региону. На каждом избирательном участке будет работать минимум один общественный наблюдатель, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Проголосовать на избирательных участках и с помощью ДЭГ можно будет с 8:00 до 20:00.

В качестве кандидатов в губернаторы зарегистрировано пять человек: Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Одной из отличительных особенностей предвыборной кампании стало большое количество дипфейков, в которых фигурировал Денис Паслер.

Как сообщал Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области, в начале сентября был обнаружен аккаунт-двойник врио губернатора, в котором контент частично дублировался из официальных соцсетей господина Паслера, а частично содержал ложную информацию. Например, фейковая видеозапись, согласно которой глава региона говорит о дефиците топлива в Свердловской области. Видео было сгенерировано нейросетью. Кроме того, по данным антитеррористической комиссии, злоумышленники распространяли фотографию приказа врио губернатора об «открытии региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации».

За день до выборов свердловчане-абоненты местного оператора «Мотив» получили смс от аккаунта InfoER о том, где можно поддержать «главу региона Дениса Паслера». В «Единой России» опровергли причастность к рассылке, сообщил Центр общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области.

«Источник сообщений не установлен. Эксперты ЦОН рекомендуют игнорировать сообщение, не переходить поприложенной ссылке»,— говорится в Telegram-канале организации. В избирательной комиссии Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что жалоб по этому поводу не поступало «ни от одного участника избирательного процесса». Представители «Мотива» комментировать ситуацию отказались.

Вечером 10 сентября подвергся DDOS-атаке официальный сайт кандидата Дениса Паслера с его предвыборной программой. Практически день он был недоступен для пользователей. Восстановить к нему доступ удалось только после 16 часов 11 сентября.

«Считаем подобные действия попыткой воспрепятствовать открытой политической конкуренции и ограничить доступ жителей региона к программе кандидата за сутки до начала голосования»,— заявили в пресс-службе «Единой России».

Непосредственно перед выборами антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила о том, что порча бюллетеней или препятствование работе избирательной комиссии являются преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы. В частности, эксперты предостерегли от проноса на избирательный участок «коктейлей Молотова» и петард, порчи бюллетеней зеленкой, нарушения тайны голосования и сообщения о ложном минировании.

Анна Капустина, Василий Алексеев