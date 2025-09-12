В Свердловской области началось голосование на досрочных выборах губернатора

На территории Свердловской области открылись 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков для голосования на досрочных выборах губернатора. Поддержать кандидатов в главы Среднего Урала смогут 3 317 153 жителей региона в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего избирком изготовил 3 млн бюллетеней для желающих проголосовать очно, 259,6 тыс. свердловчан направили заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). За ситуацией на участках и подсчетом голосов будут следить около 3 тыс. общественных наблюдателей. На подготовку к выборам комиссия предусмотрела 600 млн руб. из регионального бюджета.

На должность главы Свердловской области претендуют врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Кандидаты потратили на подготовку к выборам 103,6 млн руб. и отчитались об общем годовом доходе в 33,6 млн руб.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.

Кроме губернатора жители Махнева изберут новый состав муниципальной думы, свердловчане в Дружинино, Нижней Туре и Пышме проголосуют за кандидатов в депутаты местных представительных органов в рамках довыборов.

Перед наступлением 12 сентября в антитеррористической комиссии Свердловской области подчеркнули, что порча бюллетеней или препятствование работе избиркома являются преступлением, за которое предусмотрено лишение свободы. Эксперты предостерегли от проноса на участки «коктейлей Молотова», петард, зеленки, от нарушения тайны волеизъявления и сообщений о ложном минировании.

«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.

Василий Алексеев