Явка на выборах губернатора Свердловской области в первый день составила 21,77%

В Свердловской области за кандидатов в губернаторы проголосовали 716 тыс. человек (21,77% от общего числа избирателей) в очном и онлайн форматах, следует из данных избиркома на 20:00. Наибольший интерес к претендентам уральцы проявили в Свободном (42,66%), Камышловском районе (40,73%), Волчанске (37,07%), Уральском (36,34%), Таборах (35,47%) и Пелыме (34,55%), наименьший — в Арамили (11,15%), Первоуральске (11,63%), Полевском (13,11%), Березовском (13,79%), Белоярском (13,85%) и Верхнем Дуброво (14,45%). Явка в Екатеринбурге составила 18,18%.

По информации избиркома, поддержать кандидатов через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) из 3,3 млн избирателей в области решили 204 266 свердловчан, воспользоваться бумажным бюллетенем — 511 734 уральцев.

Голосование за кандидатов в губернаторы началось в 8:00. Для желающих поддержать политиков очно избирком открыл 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ (259 604). Голосование проходит в три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев