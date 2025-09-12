Мерзлякова в день выборов посетила СИЗО на Урале, из которого бежали осужденные

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе досрочных выборов губернатора нанесла визит в СИЗО №1 Екатеринбурга, из которого в начале сентября сбежали осужденные за подготовку к теракту Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов), сообщили в Центре общественного наблюдения (ЦОН) региона. «Омбудсмен лично убедилась, что избиратели обеспечены всем необходимым для реализации конституционного права»,— подчеркнули в организации, добавив, что в изоляторе находится более 1,3 тыс. избирателей.

Татьяна Мерзлякова (справа)

Фото: Центр общественного наблюдения Свердловской области

Фото: Центр общественного наблюдения Свердловской области

Госпожа Мерзлякова отметила, что для контроля процесса голосования в СИЗО пропустили наблюдателя от одной из партий. «Очень важно, чтобы выборы были организованы, чтобы этот выбор был осознанным, я удовлетворена голосованием на этом участке, поговорила со всеми о многом, поступило одно обращение»,— сказала омбудсмен. В аппарате уполномоченного «Ъ-Урал» рассказали, что у избирателя возник вопрос по теме заключения контракта с Минобороны для отправки в зону специальной военной операции (СВО). «Обращение в работу взято, как и все другие, которые поступают в адрес омбудсмена»,— добавили в аппарате.

По данным ЦОН, избирательные участки были открыты в СИЗО Ирбита, Нижнего Тагила, Камышлова, в двух изоляторах Екатеринбурга и в областной больнице № 2 ФСИН России. «Сигналов о нарушениях от избирателей не поступало»,— заверили в организации.

Голосование за претендентов на должность губернатора началось в 8:00. По данным на 15:00, из 3 317 153 избирателей в регионе свои голоса отдали 529 019 человек: 346 086 свердловчан заполнили бумажный бюллетень на избирательных участках, 182 933 уральцев приняли участие в выборах через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жители региона смогут поддержать кандидатов в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев