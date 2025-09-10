Поиски беглеца из СИЗО продолжаются под Екатеринбургом

Искать сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов) продолжают недалеко от ЕКАДа. По данным ГУФСИН по Свердловской области, он может скрываться в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный, реки Патрушиха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Беглец может прятаться на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах. В ГУФСИН призвали владельцев дач и участков проверить сохранность имущества и транспорта, а также посмотреть, не вскрыты ли дома и помещения. Уральцев просят сообщить, если что-то пропало или постройки были вскрыты, а также если они видели человека, похожего на Ивана Корюкова.

Согласно последним данным, он может быть одет в темно-синие штаны Umbro, черную легкую куртку и черную кофту с капюшонами. Имеются короткие волосы, щетина, слабозаметная татуировка в виде паутины на кисти правой руки. Его также ищут в Курганской области.

Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (также внесен в список террористов и экстремистов) сбежали из изолятора 1 сентября, они имеют судимости по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на террористический акт, совершенное группой лиц). Ночью понедельника, 8 сентября, силовики задержали Александра Черепанова, сопротивления он не оказал.

Ирина Пичурина