На выборах губернатора проголосовали 529 тысяч свердловчан за семь часов

В Свердловской области явка избирателей на досрочных выборах губернатора с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 15:00 составила 16,09% (529 019 человек). Согласно информации избиркома, наибольший интерес к кандидатам проявили жители Свободного (явка 34,48%), Таборов (30,73%), Пелыма (29,95%), Камышлова (29,7%) и Уральского (29,58%), наименьший — в Железнодорожном (5,35%), Чкаловском (5,47%), Академическом (5,8%), Октябрьском (6,31%), Орджоникидзевском районах (6,47%) Екатеринбурга и в Арамили (6,56%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комиссии, проголосовать через систему ДЭГ решили 182 933 свердловчан, воспользоваться бумажным бюллетенем — 346 086 уральцев. Всего поддержать кандидатов на пост главы Среднего Урала смогут 3 317 153 жителей региона.

Голосование за претендентов на должность губернатора началось в 8:00. Для желающих поддержать кандидатов очно избирком открыл 2 431 постоянных и 36 временных избирательных участков и изготовил 3 млн бумажных бюллетеней. С этим Свердловская область возглавила рейтинг российских регионов по числу заявлений об участии в ДЭГ (259 604). Голосование будет идти три дня — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00.

О намерении возглавить Свердловскую область заявили врио губернатора Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Пост главы Свердловской области стал вакантным в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Василий Алексеев