Главные новости за 11 сентября. Кавказ

В Дагестане готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составила почти 70%. В городах и районах республики на сегодняшний день подготовлено 13,9 млн кв. метров жилфонда, 380 котельных (79% от плана), 13 центральных тепловых пунктов (76%), 106 км тепловых (65%), 290,5 км водопроводных (94%) и 71,2 км канализационных (72%) сетей.

Цены на топливо в Ставропольском крае за январь-август 2025 года выросли в среднем на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост зафиксирован у высокооктанового бензина АИ-98 и выше — на 20,8%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 10,3%, АИ-95 — почти на 10%. Дизельное топливо выросло в цене на 9,4%, газовое моторное — на 8,5%.

После вмешательства прокуратуры министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края выплатило долг предпринимателю по муниципальному контракту в размере 14,7 млн.

В Северной Осетии задержана преступная группа, которая с помощью поддельных платежных распоряжений и фиктивных сделок нанесла Сбербанку ущерб более чем на 29,5 млн руб. Как сообщила пресс-служба УФСБ по республике, возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей».

К выборам депутатов городской думы в Ставрополе 12-14 сентября готовы 178 избирательных участков. Из общего числа 36 участков оборудованы собственными системами видеонаблюдения, на остальных установлены 100 комплектов средств видеорегистрации .Для обеспечения безопасности 165 избирательных участков оснащены металлодетекторами.

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кий покинул пост главы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. На посту главы краевого ведомства Владимир Кий проработал пять лет. Согласно информации министерства, исполняющим обязанности руководителя ГУ МЧС по СК стал генерал-майор внутренней службы Апрель Агакишиев.