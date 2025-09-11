В Дагестане готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составила почти 70%

По состоянию на 10 сентября готовность объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в Дагестане составляет 68%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В городах и районах республики на сегодняшний день подготовлено 13,9 млн кв. метров жилфонда, 380 котельных (79% от плана), 13 центральных тепловых пунктов (76%), 106 км тепловых (65%), 290,5 км водопроводных (94%) и 71,2 км канализационных (72%) сетей.

В подготовительный период выполнен капитальный ремонт 160,8 км ветхих водопроводных сетей (64%), 29,5 км канализационных (77%) и 27,8 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (68 %).

Перед отопительным сезоном власти намерены создать 14371,3 т запасов угля и 196 т мазута. На формирование резерва материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправностей на объектах ЖКХ выделено 69,86 млн руб.

Завоз топлива в муниципальные образования республики начнется с середины сентября.

Наталья Белоштейн