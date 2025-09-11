В Ставрополе к работе во время выборов готовы 178 избирательных участков

К выборам депутатов городской думы в Ставрополе 12-14 сентября готовы 178 избирательных участков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Из общего числа 36 участков оборудованы собственными системами видеонаблюдения, на остальных установлены 100 комплектов средств видеорегистрации .Для обеспечения безопасности 165 избирательных участков оснащены металлодетекторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», территориальные избирательные комиссии Ставропольского края зарегистрировали 1776 из 1832 кандидатов в депутаты муниципальных органов власти, отказав в участии 33 претендентам.

Наталья Белоштейн