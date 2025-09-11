В Ставропольском крае топливо подорожало на 11,2% за год

Цены на топливо в Ставропольском крае за январь-август 2025 года выросли в среднем на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Северо-Кавказстат.

По информации ведомства, наибольший рост зафиксирован у высокооктанового бензина АИ-98 и выше — на 20,8%. Бензин марки АИ-92 подорожал на 10,3%, АИ-95 — почти на 10%. Дизельное топливо выросло в цене на 9,4%, газовое моторное — на 8,5%.

Ведомство отслеживало стоимость горючего на 36 автозаправочных станциях региона. По данным мониторинга, в августе по сравнению с июлем средняя цена бензина на Ставрополье выросла на 2 руб. — с 62,7 руб. за литр до 64 руб. за литр.

В августе стоимость одного литра составила: АИ-92 — 60,4 руб., АИ-95 — 66,5 руб., АИ-98 и выше — 87,4 руб. Дизельное топливо стоило 69,1 руб. за литр, газовое — 26,3 руб.

Валентина Любашенко