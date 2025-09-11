Минтуризма Ставрополья выплатило предпринимателю более 14 млн рублей долга

После вмешательства прокуратуры министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края выплатило долг предпринимателю по муниципальному контракту в размере 14,7 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве уточнили, что предприниматель полностью исполнил свои обязательства по договору, но расчет от министерства так и не получил. Это стало основанием для его обращения в прокуратуру.

После внесения представления региональному министру туризма и оздоровительных курортов задолженность была полностью погашена.

Наталья Белоштейн