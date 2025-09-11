УФСБ раскрыло схему мошенничества на 29,5 млн рублей в Северной Осетии

В Северной Осетии задержана преступная группа, которая с помощью поддельных платежных распоряжений и фиктивных сделок нанесла Сбербанку ущерб более чем на 29,5 млн руб., передает «Интерфакс».

Как сообщила пресс-служба УФСБ по республике, возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей».

«Противоправными действиями данной группы лиц ПАО "Сбербанк России" причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 29,5 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, участники преступной группы для получения незаконной прибыли создали фальшивые платежные документы. Мошенники передали в отделение банка в Ставрополе бумаги с ложной информацией о якобы проведенных между ними коммерческих операциях и целях переводов денег.

Тат Гаспарян