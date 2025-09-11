«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс «Москва — Краснодар»

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на первый с 2022 года рейс по маршруту «Москва — Краснодар». Об этом свидетельствует информация на сайте авиакомпании.

Первый рейс SU1256 запланирован на 17 сентября. Стоимость билета составляет от 13,7 тыс. руб, а время в пути — 3 часа 55 минут. На следующие дни — 18, 19, 20 и 21 сентября — цена начинается от 15,5 тыс. руб.

С 19 сентября начнутся прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга. С 27 сентября к ним присоединятся рейсы из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, а с 28 сентября — из Казани и Новосибирска.

Билеты можно приобрести через официальный сайт и сервисы бронирования «Аэрофлота».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 17 сентября. По данным Минтранса, восстановление работы воздушной гавани расширит возможности жителей и бизнеса региона, а также упростит доступ к курортам Азовского и Черного морей.

Анна Гречко