Минтранс: открытие аэропорта Краснодара расширит возможности региона

Возобновление работы воздушной гавани Краснодара увеличит возможности местных жителей и бизнеса в регионе, а также сделает доступнее отдых на Азовском и Черном морях. Об этом сообщил Минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аэропорт Краснодара возобновил работу с 09:00 по московскому времени 11 сентября после почти трехлетнего перерыва, сообщило ведомство. Воздушная гавань была закрыта с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности.

«Аэрофлот» планирует к концу сентября восстановить международную программу полетов из Краснодара, сообщил генеральный директор авиакомпании. В сентябре перевозчик может запустить прямые рейсы в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.

В Минтрансе подчеркнули, что на протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы. В воздушной гавани укомплектован штат сотрудников.

Мария Удовик