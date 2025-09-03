Власти запретили публиковать фото ударов БПЛА по Белгородской области

Сегодня, 3 сентября, белгородский оперштаб ввел ограничение на распространение в интернете информации об атаках ВСУ, полученной из неофициальных источников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

На период действия новых мер вводится запрет для граждан на публикацию сведений (в том числе фото, видео, геолокаций), связанных с деятельностью военных, местами их дислокации, используемым оборудованием и вооружением, а также с объектами гражданской инфраструктуры — системами связи, промышленными предприятиями, объектами ТЭКа, мостами и другими критически важными объектами и их охраной.

Отдельный блок ограничений связан с местами и последствиями атак. Распространять разрешено только сведения, опубликованные официальными представителями органов власти, оперативным штабом, силовиками. За ними закреплено право делать это первыми. После чего информация может появиться в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях.

За нарушение правил предусмотрены меры административной ответственности. «Хотел бы попросить с большой ответственностью отнестись к этому решению. Уверен, что мы все вместе понимаем необходимость таких решений и будем их вместе исполнять»,— сообщил Гладков. Также решено продлить до 1 октября выплаты гражданам за частичную компенсацию аренды жилья (для тех, кто попал под ограничения проживания в населенных пунктах).

28 августа депутаты воронежской облдумы приняли закон о введении административной ответственности за публикацию фото, видео и географических координат военных объектов, средств ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), последствий атак БПЛА.

Анна Швечикова