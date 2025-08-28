Запрет на фото и видео БПЛА в Воронежской области не касается личных сообщений

Введенный в Воронежской области запрет на публикацию фото, видео, координат и другой информации об атаках беспилотников ВСУ не затрагивает личные сообщения. Это следует из выступления министра региональной безопасности Игоря Попова и депутата областной думы Виктора Буздалина на заседании регионального парламента, который принял в двух чтениях законодательные изменения, установившие такой запрет.

«Будет ли наказан условный Иванов Иван Иваныч, в дом к которому прилетели осколки БПЛА, если он сделал видеозапись и отправил ее условному брату Федору Иванычу Иванову через телекоммуникационную сеть интернет с сообщением: “Посмотри Федор, что с нашим домом в деревне Куртышкино сделалось”?»— задал вопрос лидер фракции КПРФ Андрей Рогатнев.

«Нет, не будет. Это его личное имущество»,— ответил Игорь Попов.

Подробнее нюансы запрета разъяснил пенсионер органов безопасности и руководитель думского комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин.

«Идет подмена понятий. Обмен информацией — это не размещение в сети, сообщения просто пересылаются друг другу»,— отметил он.

Объясняя законодателям необходимость запрета Игорь Попов рассказал о том, что произошло после атаки украинских беспилотников на нефтебазу в городе Лиски в январе этого года:

«Сообщение было опубликовано СМИ. После этого был нанесен повторный удар по экстренным службам, которые работали на месте аварии. Нам пришлось эвакуировать пожарные расчеты в более безопасные места».

Губернатор Александр Гусев подписал указ о запрете 25 августа. Согласно документу, нельзя публиковать данные о применении и последствиях применения БПЛА, в том числе информацию, которая позволяет идентифицировать тип аппаратов, место их запуска, нахождения, падения, траекторию полета, а также определить цель атаки, факт поражения и характер нанесенных повреждений.

Кроме того, запрещается обнародовать информацию о местах расположения, дислокации военных объектов, службе сил Минобороны и правоохранительных органов, местах расположения систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя также публиковать фото и видеоматериал о применении и последствиях применения этих систем.

Нарушение запрета влечет административный штраф от 3 до 4 тыс. руб. для граждан, от 10 до 20 тыс. руб. для должностных и от 20 до 50 тыс. руб. для юридических лиц. Те же действия, совершенные повторно, влекут штраф от 4 до 5 тыс. руб. для физических, от 20 до 50 тыс. руб. для должностных и на от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Положения нормативно-правового акта не распространяются на случаи, когда недопустимость ограничения доступа к информации установлена федеральными законами. Кроме того, размещать информацию имеют право правоохранители и органы власти. Не запрещены и сообщения со ссылкой на источник.

Юрий Голубь