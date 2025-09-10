Главные новости за 10 сентября. Кавказ

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Дубровин сложил свои полномочия и подписал контракт об участии в СВО в составе добровольческого формирования.

Из-за ливня и схода селевых потоков в Унцукульском районе временно закрыты участки 36 км — 48 км автомобильной дороги Буйнакск — Гимры — Чирката и 0 км —15 км автомобильной дороги Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост.

ФК «Легион» из Махачкалы выставили на продажу за 10 млн рублей. Клуб столкнулся с финансовым кризисом: зарплата в не превышает 15 тыс. руб. в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жилье и питание.

Мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель установил новый рекорд России, покорив обе вершины Эльбруса за 6 час. 29 мин. 8 сек. Достижение официально внесено в «Книгу рекордов России».

В Минераловодском округе Ставропольского края специалисты выясняют причины загрязнения реки Кума после жалоб местных жителей на необычный цвет воды.

Совет директоров АО «Арнест» (Невинномысск) назначил генеральным директором предприятия бывшего главу Национального аэрозольного кластера Александра Долина. Ранее эту должность занимала Елена Поповкина.