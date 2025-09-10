На Ставрополье специалисты ищут источник загрязнения реки Кума
В Минераловодском округе Ставропольского края специалисты выясняют причины загрязнения реки Кума после жалоб местных жителей на необычный цвет воды. Об этом сообщил глава округа Максим Гаранжа.
Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края
По словам господина Гаранжи, сведения о состоянии реки поступили в муниципалитет от жителей. В публикациях высказывалось предположение, что странный цвет воды связан со сбросом сточных вод с очистных сооружений. Однако эта версия не подтвердилась.
«Дважды выезжали на очистные сооружения вместе с представителями ГУП СК Ставрополькрайводоканал как днем, так и ночью. Фотографии подтверждают, что вода, поступающая в реку, соответствует действующим нормативам. Утром к работе подключились специалисты АСО Минераловодского управления по чрезвычайным ситуациям. Проверка продолжается»,— уточнил глава округа.