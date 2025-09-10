На Ставрополье специалисты ищут источник загрязнения реки Кума

В Минераловодском округе Ставропольского края специалисты выясняют причины загрязнения реки Кума после жалоб местных жителей на необычный цвет воды. Об этом сообщил глава округа Максим Гаранжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По словам господина Гаранжи, сведения о состоянии реки поступили в муниципалитет от жителей. В публикациях высказывалось предположение, что странный цвет воды связан со сбросом сточных вод с очистных сооружений. Однако эта версия не подтвердилась.

«Дважды выезжали на очистные сооружения вместе с представителями ГУП СК Ставрополькрайводоканал как днем, так и ночью. Фотографии подтверждают, что вода, поступающая в реку, соответствует действующим нормативам. Утром к работе подключились специалисты АСО Минераловодского управления по чрезвычайным ситуациям. Проверка продолжается»,— уточнил глава округа.

Валентина Любашенко