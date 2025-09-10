Футбольный клуб из Махачкалы выставлен на продажу за 10 млн рублей

ФК «Легион» из Махачкалы выставили на продажу за 10 млн рублей. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Фото: пресс-служба ФК «Легион» (Махачкала

«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжёлая — зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильё и питание»,— цитирует собеседника издание.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», «Легион» накануне крупно проиграл в гостях ФК «Астрахань» в матче третьего раунда Кубка России Путь регионов — 2:5.

Наталья Белоштейн