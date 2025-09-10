Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футбольный клуб из Махачкалы выставлен на продажу за 10 млн рублей

ФК «Легион» из Махачкалы выставили на продажу за 10 млн рублей. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Фото: пресс-служба ФК «Легион» (Махачкала

Фото: пресс-служба ФК «Легион» (Махачкала

«Клуб рискует потерять профессиональный статус после окончания сезона из-за финансовых проблем. Чтобы этого избежать, его решили продать. Ситуация тяжёлая — зарплата в клубе не превышает 15 тысяч рублей в месяц, а некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильё и питание»,— цитирует собеседника издание.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», «Легион» накануне крупно проиграл в гостях ФК «Астрахань» в матче третьего раунда Кубка России Путь регионов — 2:5.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все