Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Унцукульском районе Дагестана из-за схода селя временно закрыли две дороги

Из-за ливня и схода селевых потоков в Унцукульском районе временно закрыты участки 36 км — 48 км автомобильной дороги Буйнакск — Гимры — Чирката и 0 км —15 км автомобильной дороги Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Эксплуатационной организацией принимаются оперативные меры по восстановлению движения автотранспорта.

Об открытии дорог будет сообщено дополнительно.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все