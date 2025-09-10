В Унцукульском районе Дагестана из-за схода селя временно закрыли две дороги

Из-за ливня и схода селевых потоков в Унцукульском районе временно закрыты участки 36 км — 48 км автомобильной дороги Буйнакск — Гимры — Чирката и 0 км —15 км автомобильной дороги Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Эксплуатационной организацией принимаются оперативные меры по восстановлению движения автотранспорта.

Об открытии дорог будет сообщено дополнительно.

Наталья Белоштейн