Гендиректором невинномысского АО «Арнест» назначен Александр Долин

Совет директоров АО «Арнест» (Невинномысск) назначил генеральным директором предприятия бывшего главу Национального аэрозольного кластера Александра Долина. Информация об этом опубликована в ЕГРЮЛ. Ранее эту должность занимала Елена Поповкина.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Кроме Национального аэрозольного кластера, господин Долин в разные годы возглавлял ряд компаний, учредителем которых является группа «Арнест»: ООО «Алюмар», ООО «Арнест МеталлПак» и ООО «Аэробалл».

По данным портала kartoteka.ru, АО «Арнест» входит в группу «Арнест», которая является одним из крупнейших российских производителей аэрозолей для ухода за волосами и бытовой химии.

АО «Арнест» зарегистрировано в Невинномысске 16 ноября 1991 года. Размер уставного капитала составляет более 32,4 млн руб.

Наталья Белоштейн