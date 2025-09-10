Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректором невинномысского АО «Арнест» назначен Александр Долин

Совет директоров АО «Арнест» (Невинномысск) назначил генеральным директором предприятия бывшего главу Национального аэрозольного кластера Александра Долина. Информация об этом опубликована в ЕГРЮЛ. Ранее эту должность занимала Елена Поповкина.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Кроме Национального аэрозольного кластера, господин Долин в разные годы возглавлял ряд компаний, учредителем которых является группа «Арнест»: ООО «Алюмар», ООО «Арнест МеталлПак» и ООО «Аэробалл».

По данным портала kartoteka.ru, АО «Арнест» входит в группу «Арнест», которая является одним из крупнейших российских производителей аэрозолей для ухода за волосами и бытовой химии.

АО «Арнест» зарегистрировано в Невинномысске 16 ноября 1991 года. Размер уставного капитала составляет более 32,4 млн руб.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все