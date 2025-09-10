В Новороссийске призвали родителей не забирать детей из школ во время угрозы БПЛА

Власти Новороссийска рекомендуют сохранять спокойствие и не забирать детей из школ и детских садов во время угрозы атаки БПЛА. Как сообщила замглавы города Наталья Майорова в Telegram-канале, такие действия могут создать дополнительные риски.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Днем 10 сентября в Новороссийске прозвучали сирены, оповещающие о потенциальной угрозе БПЛА. В момент объявления тревоги дети находились в образовательных учреждениях.

В мэрии подчеркнули, что все школы действовали согласно установленным инструкциям по обеспечению безопасности. Классные руководители сосредоточены на контроле за детьми, поэтому оперативное информирование родителей не всегда возможно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате атаки БПЛА со стороны украинских сил на въезде в Широкую Балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет.

Анна Гречко