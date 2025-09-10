В Новороссийске работает сирена из-за угрозы атаки БПЛА

В Новороссийске прозвучал сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и оставаться в безопасных помещениях. Как отметили в пресс-службе мэрии, принято решение временно не выпускать детей из школ.

Также власти напомнили о запрете публикации фото и видео отражения атаки, работы защитных и оперативных служб в социальных сетях. Сигнал будет отменен после стабилизации обстановки.

Угроза атаки БПЛА была объявлена днем 10 сентября.

Анна Гречко