Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске осколками БПЛА повреждено нежилое здание

В результате атаки БПЛА со стороны украинских сил на въезде в Широкую балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

На месте работают оперативные и специальные службы, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформирован о ситуации и принимаемых мерах.

Также проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке.

Сейчас угроза применения БПЛА сохраняется. В городе действует сигнал сирены «Внимание всем», граждан просят соблюдать меры безопасности.

Анна Гречко

Новости компаний Все