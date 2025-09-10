Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Крымом и Белгородской областью

В период с 8:25 до 11:10 мск средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа над территорией Крыма, сообщило Минобороны. По его данным, еще два дрона были сбиты над Белгородской областью.

Крымские власти атаку пока никак не комментировали. Утром ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, оно получило повреждения. В Белгороде закрыли крупные торговые центры, учебные заведения переведены на дистант. В городе во время атак ранен один мирный житель, днем пострадали еще двое.