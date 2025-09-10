В Белгородской области БПЛА ударили по зданию правительства

Белгород подвергся атаке беспилотников ВСУ. В том числе было снова атаковано здание правительства Белгородской области. В результате детонации повреждены его фасад и остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При падении обломков сбитого беспилотника также загорелся частный дом, очаг возгорания локализован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы, уточнил господин Гладков в Telegram.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы ПВО сбили над территорией региона 11 дронов. В предыдущий раз БПЛА ударили по зданию правительства Белгородской области 14 августа, был поврежден кабинет губернатора. СКР квалифицировал атаку как теракт.

