Учебные заведения Белгорода перевели на дистанционку из-за налета БПЛА

В Белгороде и Белгородском районе все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы до конца недели. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил такое решение массированными атаками со стороны Украины.

«Если родителям не с кем оставить ребенка, то колледжи и школы детей примут. По высшим учебным заведениям решения будут принимать ректоры. Детские сады, безусловно, работать будут, но если есть возможность, оставляем детей дома, потому что на улицу выходить небезопасно»,— рассказал господин Гладков в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в Белгороде и Белгородском районе также приостановлена работа торговых центров и летних площадок кафе и ресторанов.

Сегодня украинские беспилотники массово атакуют Белгород. Утром удару БПЛА подверглось здание правительства. Позже из-за взрыва беспилотника пострадал местный житель, которого госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Сергей Толмачев, Воронеж