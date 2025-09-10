В Белгородской области приостановили работу торговые центры

Крупные торговые центра Белгорода и Белгородского района временно закрыты. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что ТЦ приостановили работу из-за «оперативной ситуации». Ранее сегодня господин Гладков заявлял о повреждении здания правительства Белгородской области при ударе БПЛА. Пострадавших нет.

В ночь на 10 сентября средства ПВО сбили 122 беспилотников над 13 российскими регионами. Из них 11 были уничтожены в небе над Белгородской областью.