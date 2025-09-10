В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продолжающихся атаках дронов ВСУ на Белгород. Мирный житель получил осколочное ранение ноги, его госпитализировали.

После взрыва беспилотника были повреждены социальный и коммерческий объекты. Также посечен осколками автомобиль. На местах работают оперативные службы, уточнил господин Гладков в Telegram.

По данным Минобороны, в течение ночи силы ПВО сбили над территорией региона 11 дронов. С утра ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области, повреждены его фасад и остекление. Крупные торговые центры Белгорода и Белгородского района были временно закрыты, учебные заведения — переведены на дистант.