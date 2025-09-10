С пляжей в Новороссийске эвакуируют отдыхающих из-за угрозы атаки БПЛА

В Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА с пляжей эвакуируют отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба управления курортов и туризма города.

Туристы эвакуированы с пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса и Алексино. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 11:37 мск. В городе звучит сирена.

О возобновлении работы пляжей сообщат дополнительно.