В Новороссийске открыли пляжи после атаки БЭК

В Новороссийске сняли ограничения на посещение пляжей, которые ввели из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) прошлой ночью. Об этом сообщает пресс-служба управления курортов и туризма города.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Доступ к пляжным территориям открыт», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что военные отражают атаку БЭК на Новороссийск. Вдоль береговой линии звучала сирена.

Перед этим на территории города около 3:15 мск была объявлена опасность атаки БПЛА. В 05:51 ее отменили.

Алина Зорина