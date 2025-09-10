Разработку, позволяющую «гладить кошку» на расстоянии, запустят в 2027 году

Прототип устройства, позволяющего виртуально передавать тактильные ощущения, планируют представить в научно-технологическом университете «Сириус» к декабрю 2026 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель исследовательской группы центра генетики и наук о жизни Борис Сагалаев.

По словам ученого, сначала будет создан тачпад, распознающий положение курсора. В дальнейшем технологию адаптируют для сенсорных экранов, а конечной целью станут перчатки виртуальной реальности. Для внедрения потребуется серия исследований нейронной активности при различных видах воздействия на рецепторы — как механическом, так и с помощью электростимуляции.

Ученые уже разработали мультимодальный тактильный стимулятор «Осязайка», совместимый с методами электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии и МРТ. Это позволит комплексно изучать работу мозга во время стимуляции.

Разработку представили президенту России Владимиру Путину 9 сентября во время его визита в «Сириус». По мнению специалистов, технология может применяться как для передачи бытовых ощущений — прикосновения к шерсти кошки, — так и в медицине, включая дистанционный осмотр пациентов.

Как сообщал «Ъ-Кубань», на территории «Сириуса» планируют создать новый научно-технологический кампус на 8 тыс. мест. Параллельно возведут эколого-биологический кластер, ориентированный на внедрение передовых решений в сельском хозяйстве.

Анна Гречко