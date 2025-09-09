В Сириусе ученые рассказали Владимиру Путину о квантовых угрозах

Владимиру Путину в Сириусе на встрече с учеными рассказали о квантовых угрозах и способах противодействия им. Президент прибыл на федеральную территорию с рабочим визитом. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Замруководителя научной группы в НТУ «Сириус» Константин Гнидко рассказал президенту об опасности, связанной с развитием квантовых технологий. По его словам, появление квантовых компьютеров моментально сделает уязвимыми все действующие средства шифрования.

«Тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах»,— заявил Константин Гнидко.

Он также отметил, что в рамках гранта его группа разрабатывает новые методы противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. По его словам, для противодействия возможной угрозе необходимо создать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что президент посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».