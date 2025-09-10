Генсек компартии Непала заявил, что она «поднимется снова» после потери власти

Генсек потерявшей власть Коммунистической партии Непала Шанкар Покхарел выразил уверенность в том, что она «поднимется снова». Сегодня утром он опубликовал в соцсетях стихотворение, сопроводив его призывом к терпению.

В своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена) господин Покхарел разместил произведение поэта Нетралала Абхаги. После публикации он добавил: «Давайте будем терпеливы, мы поднимемся снова».

Протесты в Непале начались из-за решения властей заблокировать все соцсети. Участники акций также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию. Запрет на использование соцсетей сняли 9 сентября, но акции не прекратились. Демонстранты подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Он призвал протестующих к переговорам.

Подробности — в материале «Ъ» «Катманду жжет».