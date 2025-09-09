Участники беспорядков в Непале подожгли резиденцию президента

Протестующие в Катманду подожгли резиденцию президента Непала Рама Чандры Пауделя, сообщает местное издание Khabarhub. Участники беспорядков проникли в здание через главный вход и устроили в резиденции пожар.

За время протестов митингующие сожгли дворец Сингха Дурбар, здания парламента и судов, а также резиденции и офисы чиновников, уточняет Khabarhub.

Протесты начались 8 сентября из-за блокировки социальных сетей в стране. Вскоре они переросли в массовые беспорядки. Несмотря на восстановление доступа к заблокированным ресурсам, в Катманду продолжились протесты, поджоги правительственных зданий и резиденций чиновников. Из-за столкновений протестующих с полицейскими погибли 22 человека, около 500 пострадали. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров подали в отставку.

