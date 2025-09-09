Президент Непала призвал протестующих к переговорам

Президент Непала Рам Чандра Паудел на фоне беспорядков в стране призвал к национальному единству и заявил о готовности сотрудничать для мирного разрешения ситуации. Он призвал протестующих провести переговоры.

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Протестующие в Непале

«Я призываю всех, включая протестующих граждан, сотрудничать для мирного разрешения сложной ситуации в стране»,— говорится в заявлении Рам Чандру Паудела, которое приводит AFP. «Я призываю все стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшего нанесения ущерба стране и приступить к переговорам»,— сказал он.

Начавшиеся 8 сентября протесты из-за блокировки социальных сетей в стране переросли в массовые беспорядки. Несмотря на восстановление доступа к заблокированным ресурсам, в Катманду продолжились протесты, поджоги правительственных зданий и резиденций чиновников. Из-за столкновений протестующих с полицейских погибли 22 человека, около 500 пострадали. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров подали в отставку.

