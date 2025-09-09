Протестующие в Непале проникли в здание парламента

Участники антиправительственных протестов в Непале проникли в здание парламента в столице Катманду. Из-за продолжающихся беспорядков из резиденций на военных вертолетах эвакуируют министров, которых планируют доставить в международный аэропорт. Пока он временно закрыт.

Как пишут местные СМИ, протестующие подожгли дома некоторых высокопоставленных политических лидеров Непала. В частности, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя, подожгли дом премьер-министра и офис правящей партии. По данным Kathmandu Post, для защиты к зданию парламента стянуты силы армии. Митингующие разгромили и подожгли отель Hilton, принадлежащий лидеру правящей партии, сообщила India Today.

Протестная акция «Революция поколения Z» 8 сентября была вызвана блокировкой в Непале социальных сетей. Однако помимо требования восстановить к ним доступ, протестующие раскритиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра к отставке. Несмотря на отмену блокировки соцсетей, беспорядки в стране не прекратились. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку.

Лусине Баласян