Протестующие в Непале проникли в здание парламента

Участники антиправительственных протестов в Непале проникли в здание парламента в столице Катманду. Из-за продолжающихся беспорядков из резиденций на военных вертолетах эвакуируют министров, которых планируют доставить в международный аэропорт. Пока он временно закрыт.

Как пишут местные СМИ, протестующие подожгли дома некоторых высокопоставленных политических лидеров Непала. В частности, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя, подожгли дом премьер-министра и офис правящей партии. По данным Kathmandu Post, для защиты к зданию парламента стянуты силы армии. Митингующие разгромили и подожгли отель Hilton, принадлежащий лидеру правящей партии, сообщила India Today.

Протестная акция «Революция поколения Z» 8 сентября была вызвана блокировкой в Непале социальных сетей. Однако помимо требования восстановить к ним доступ, протестующие раскритиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра к отставке. Несмотря на отмену блокировки соцсетей, беспорядки в стране не прекратились. Премьер-министр Шарма Оли подал в отставку.

Лусине Баласян

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

В ряде районов Катманду введен комендантский час

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

