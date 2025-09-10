Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ПВО сбили два беспилотника над Крымом вечером 10 сентября

Над территорией Крыма вечером 10 сентября силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Всего с 17:40 мск до полуночи было уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Шесть из них сбили над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской.

Кроме того, один дрон ликвидировали над Белгородской областью и еще один — над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ночь на 9 сентября были сбиты 15 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и два — над Краснодарским краем. Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и выпуск воздушных судов, работа возобновлена в штатном режиме.

Анна Гречко

