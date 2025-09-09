Задержек рейсов в аэропорту Сочи после ночной угрозы по БПЛА нет

Аэропорт Сочи в ночь на 9 сентября приостанавливал прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников, однако работа авиагавани возобновилась в штатном режиме. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта, ограничительные меры действовали с 2:38 до 3:40 и не привели к задержкам рейсов.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным компании «Икар», изменения в расписании трех ее рейсов связаны исключительно с поздним прибытием самолетов.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, временные ограничения ввели после объявления угрозы атаки БПЛА на территории города и Сириуса. В Адлерском районе в результате попадания осколков беспилотника в автомобиль погиб водитель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что повреждения получили около шести частных домов — пострадали фасады, крыши, окна и заборы.

Минобороны РФ заявило, что за ночь было уничтожено 19 украинских беспилотников: два над Краснодарским краем, два — над Крымом и 15 — над акваторией Черного моря.

Вячеслав Рыжков