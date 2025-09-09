Два украинских БПЛА сбили ночью над Краснодарским краем

В ночь с 8 на 9 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большинство дронов (15) были сбиты над Черным морем. В Белгородской области нейтрализовали семь беспилотников, а в Курской области — три.

Также два дрона уничтожили в Республике Крым и два в Краснодарском крае. По одному беспилотнику сбили в Тамбовской и Воронежской областях.

Лия Пацан