ТИМ-класс от «Неометрии» позволит сократить дефицит высококвалифицированных кадров в строительстве ЮФО

Федеральный девелопер «Неометрия» (ключевой актив холдинга — Alias Group) стал инициатором создания в Кубанском государственном технологическом университете ТИМ-класса. Новое направление призвано помочь студентам старших курсов научиться практическому применению полученных теоретических знаний на реальных строительных проектах компании «Неометрия». Выпускники ТИМ-класса смогут сократить количество инженерных вакансий в строительной отрасли региона.

Федеральный девелопер «Неометрия» открыл в Кубанском государственном технологическом университете специальный ТИМ-класс для подготовки специалистов с навыками использования ТИМ-технологии в проектировании и строительстве.

По итогам прошлого года в Краснодарском крае строительство возглавило топ сфер, с самым большим числом вакансий. Не хватает высококвалифицированных инженеров и проектировщиков, сотрудников, которые обладают необходимыми навыками в программировании и работе на новых отечественных цифровых платформах.

По данным сервиса hh.ru в Краснодарском крае открыто почти 1000 вакансий в строительной сфере. Открытие ТИМ-класса позволит сократить их число в инженерных специальностях.

Программа класса предназначена для студентов 3-5 курсов Института строительства и транспортнои инфраструктуры КубГТУ. Занятия в рамках учебного плана смогут посетить 300 студентов. Магистранты будут обучаться по программе «Цифровые технологии проектирования и моделирования в строительстве», для бакалавров предусмотрена программа «Компьютерные методы организации и управления в строительстве». При этом занятия будут проходить на реальных объектах, в том числе проектах, которые реализует «Неометрия» с привлечением специалистов компании в качестве преподавателей и старших наставников.

Студенты будут работать на отечественной платформе NanoCAD и в других цифровых программах по моделированию и проектированию информационных моделей и организации строительства, представленных на российском рынке.

После прохождения курса лучшие студенты получат возможность пройти оплачиваемую стажировку у девелопера «Неометрия» в качестве помощника инженера ОКС, ПТО, ОТН, помощника инженера гарантииного отдела, помощника продуктолога, помощника координатора проектов. Лучшим студентам может быть сделано предложение о работе.

«Федеральный девелопер «Неометрия» как компания полного цикла сформировала практику активного сотрудничества с вузами Краснодарского края. И сегодня мы начинаем новый этап — открываем и даем старт работе ТИМ-класса в КубГТУ. Я уверена, что это большой шаг не только во взаимоотношениях компании и университета — это должно стать новым этапом в развитии всей строительной отрасли. Этот класс соединит практико-ориентированное обучение, современное программное обеспечение и мастер-классы экспертов «Неометрии». Все это позволит студентам уже во время учебы осваивать востребованные навыки и применять их в реальных проектах. Ну и важный этап — практика и стажировка студентов в «Неометрии». А лучшие из них в будущем присоединятся к нашей команде и будут создавать современные жилые и бизнес-пространства. Хочу подчеркнуть, что это для нас не просто еще один проект — это подтверждение и воплощение долгосрочного, взаимовыгодного и эффективного сотрудничества»,— отметила Ксения Ушакова, директор по персоналу Федерального девелопера «Неометрия».

«Сегодня мы делаем шаг в будущее. Новая аудитория для ТИМ-проектирования — это пространство, где идеи студентов превращаются в реальные проекты. Поддержка федерального девелопера «Неометрия» позволила нам не только создать новый класс, но и объединить опыт университета и одного из крупнейших застройщиков региона, чтобы воспитать специалистов, которые будут создавать современные города и инфраструктуру завтрашнего дня»,— добавил Игорь Лагерев, ректор КубГТУ.

Первый практический ТИМ-класс начнет свою работу в Институте строительства и транспортной инфраструктуры с 10 сентября. Класс полностью укомплектован необходимым технологическим оборудованием с современным программным обеспечением. Программа обучения и первые группы студентов уже сформированы.

ТИМ — это сокращение от технологии информационного моделирования, российский аналог международной системы BIM (Building Information Modelling). Это процесс, включающий программные средства, организационные мероприятия и данные для создания, управления и хранения электронной информационной модели строительных объектов на всех этапах их жизненного цикла. ТИМ позволяет объединить всю информацию об объекте (архитектура, конструкции, инженерные сети, материалы, сметы) в единую цифровую модель, обеспечивая контроль, синхронизацию данных и повышение эффективности строительств. Этот виртуальный объект позволяет всем участникам строительства (архитекторам, конструкторам, инженерам) работать в единой среде, совместно принимать решения и устранять ошибки на этапе проектирования, что значительно снижает риски и затраты при реальном строительстве и дальнейшей эксплуатации объекта.

